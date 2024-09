Libano sale la tensione Biden | Una guerra totale è possibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Crescono le tensioni tra Israele e, con segnali sempre più evidenti di unainvasione da parte delle forze israeliane nel sud del Paese confinante. Secondo Uri Gordon, comandante delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nel nord, le truppe “devono mantenersi pronte all’azione e all’invasione”, un’indicazione che alimenta i timori di un’escalation del conflitto con il movimento sciita Hezbollah. Parallelamente, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele è pronto a colpire Hezbollah “con tutte le sue forze” per proteggere i civili israeliani dalle crescenti minacce dei razzi lanciati dal. Mentre la situazione si deteriora, sono stati avviati colloqui tra Israele e gli Stati Uniti per esplorare la possibilità di un cessate il fuoco temporaneo in