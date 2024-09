La Nike Air Force 3 x Nigo è la collaborazione più sorprendente degli ultimi 30 anni?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dalla fine dell'anno scorso sono circolate notizie che suggerivano come laAir3 fosse in lavorazione. Ebbene, sembra che tutte quelle voci fossero vere. Se all'inizio nessuno ci credeva, per motivi che spiegheremo più avanti, il designer ha appena confermato tutte le chiacchiere. Ora possiamo finalmente mettere a riposo le nostre teste stanche di rincorrere indiscrezioni e prepararci ad accogliere un'altra grande L.AirNel 1993, Tomoaki Nagao (meglio conosciuto come) ha fondato A Bathing Ape. Ispirato dalle luci e dalle grafiche folli del quartiere Harajuku di Tokyo, è stato un successo immediato. Non entreremo nei dettagli dell'evoluzione del marchio di streetwear, ma basti sapere che è nato in un periodo in cui l'abbigliamento sportivo americano non era ancora facilmente disponibile in Giappone.