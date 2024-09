La carica dei podisti In 300 alla Corrifano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un fiume di solidarietà quello che sabato si è riversato sulle colline di Gimarra dove il comitato provinciale Csi, forte dei suoi 30 volontari guidati da Francesco Paoloni, ha dato vita28ª, garaca che prevedeva anche una camminata amatoriale e tre prove per gli Under 18. Oltre 300 i partecipanti i quali hanno contribuito in maniera tangibileraccolta fondi in favore della Fondazione Ospedale Salesi, per l’oncologia pediatrica, a cui l’organizzazione ha devoluto le iscrizioni in memoria del piccolo Federico Leglib Eugeni, scomparso pochi giorni fa.