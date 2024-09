Infarto lo sorprende nel sonno Docente di religione di Stiava salvato dalla prontezza della moglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono le 6 del mattino quando Amalia si accorge che il marito è incosciente nel letto. Ed è lei, incinta, a salvargli la vita praticandogli manovre di rianimazione. Alessandro Martinelli, 35 anni insegnante diall’istituto Piaggia può ringraziare ladi riflessi, anche lei insegnante dial Nautico Artiglio a Viareggio. Amalia Lacatus, al settimo mese di gravidanza, non si è persa d’animo ed è rimasta lucidissima in quei minuti in cui si giocava il destinosua famiglia: volontaria con i malati di Alzheimer, ha fatto il corso bls per le manovre cardiorianimatore che ha effettuato con disperazione e lucidità. "Prima di tutto, come avevo imparato – racconta la donna – ho chiamato i soccorsi, i medici dall’altra partecornetta sono stati speciali, mi hanno guidata, sostenuta i nquegli istanti drammatici".