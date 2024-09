Il monito di Zelensky all’Onu | La Russia ci mette a rischio di una nuova Chernobyl VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Il primo punto della mia formula di pace è sulla sicurezza nucleare, il mondo capisce cosa c’è in ballo”. Volodymyrin guardia dal “di un incidente nucleare” a Zaporizhzhia, l’impianto ancora oggi nelle mani dell’esercito russo. Nell’Assemblea Generale dell’Onu, il presidente ucraino ha rivelato le informazioni che sarebbero in possesso dei suoi servizi segreti, quelle che fanno agitare lo spettro di una. E per quanto riguarda l’esito finale della guerra scatenata da Putin,ha ancora una volta sottolineato che “L’Ucraina non accetterà mai un accordo di pace imposto. Serve la pace, e serve una pace giusta per la mia gente. Troppo al Consiglio di Sicurezza dipende dal potere di veto, quando l’aggressore ha diritto di veto tutto è bloccato, ma nella nostra formula di pace non c’è il potere di veto”.