Il M5S ci ripensa e anticipa il Pd sul cda della Rai | grillini presenti al voto

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La sinistra non riesce a trovare un punto di caduta comune sulla questione del cda Rai. In vista delsui consiglieri il Movimento 5 Stelle ha annunciato che i suoi parlamentari saranno in Aula per esprimere la propria posizione,ndo le mosse del Pd: “La suggestione che viene diffusa da alcuni organi di stampa, di disertare le aule in occasione deldei consiglieri di nomina parlamentare, è stata respinta dall'Assemblea dei parlamentari del M5S. Questo in considerazione del fatto che appare contrario all'interesse pubblico lasciare il Cda nelle mani dei soli consiglieri designati dalle forze di maggioranza, rinunciando così le forze di opposizione a esercitare le funzioni di vigilanza, di controllo e di garanzia di pluralismo in un momento estremamente delicato per il Servizio Pubblico”.