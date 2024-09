Il fallimento della viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bologna, se la si guarda dall'alto, ci si rende conto che basterebbe ben poco. Autobus provenienti dalla periferia che si fermano alle porte e da lì ritornano in periferia. Nel centro, piccoli autobus elettrici per attraversarlo. Siamo una città metropolitana e come tale avremmo bisogno di una metropolitana. Basterebbero 4 linee: una che attraversa Bologna da Borgo Panigale a San Lazzaro, un'altra da Castel Maggiore al centro, un'altra ancora da Casalecchio alla Fiera e la quarta da San Ruffillo al centro, integrandosi ognuna con gli autobus. Se questa struttura fosse stata realizzata 30 anni fa sarebbero stati risparmiati parecchi soldi e non sprecati con progetti falliti (Civis, etc).