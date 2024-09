Il capanno di Ash – La solitudine di ritrovarsi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Fuggire da tutto e da tutti per trovare se stessi. Jen Wang, l’amata autrice di Il principe e la sarta e Stargazing, torna sempre per Bao Publishing con un fumetto potente adatto ai giovani e non solo. Ildi Ash è un’opera che colpisce e noi ve ne parliamo nella nostra recensione. Ildi Ash – Jen Wang; Bao Publishing Ildi Ash: Un luogo dove essere se stessi Ash è un adolescente sperduto. Ha da poco deciso una nuova identità e il nome di Ash, e per questo sia in famiglia che a scuola fa fatica a farsi accettare, non viene capito per le sue idee e viene chiamato ancora con il suo dead name. Sente che si deve allontanare da tutto e da tutti pere i pensieri lo portano a suo nonno defunto. Lui aveva costruito unnella foresta vicino al ranch dei suoi zii.