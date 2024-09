Horizon Zero Dawn Remastered annunciata ufficialmente con un trailer gameplay

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sony Interactive Entertainment ha confermato le recenti indiscrezioni annunciando, nuova versione del gioco con protagonista Aloy in arrivo su PS5 e PC nella giornata del 31 Ottobre 2024. Appena pochi giorni dopo la classificazione del gioco da parte dell’Entertainment Software Rating Board, l’ente di classificazione per i prodotti videoludici in USA, il colosso giapponese ha annunciatoladel primo capitolo del franchise di Guerrilla Games.si prenderà il compito di migliorare il comparto tecnico della versione originale del gioco, lanciato originariamente ad inizio 2017 su PS4, sfruttando l’hardware migliore di PlayStation 5.