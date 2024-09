Giornata Mondiale del Turismo | a Roma torna Agriturismo in Città

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 25 settembre 2024)– Tutto pronto per la seconda edizione di “Agriin: percorsi e itinerari tra i prodotti agricoli degli agriturismi del Lazio”, il progetto promosso da Agriturist in collaborazione con Agriturist Lazio, con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, in occasione delladel. Dopo il successo della prima edizione, si replica venerdì 27 Settembre, nella prestigiosa sede di Palazzo Della Valle, Corso Vittorio Emanuele II 101. Dalle ore 10:30 si aprirà con una tavola rotonda presso la Sala Serpieri, a cui parteciperanno operatori del settore e rappresentanti istituzionali, dal titolo: “Il Ruolo degli Agriturismi e Delle Loro Produzioni Tipiche Nella Regione Lazio”.