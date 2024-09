Formia il maggiore Russo è il neo comandante della Compagnia dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024- Il Sindaco diGianluca Taddeo ha accolto, presso il Palazzo comunale, il nuovodeidiQuintino. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Arma dei, nell’interessesicurezzacittadinanza e del territorio. Durante la significativa visita, il sindaco ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto daie ha ribadito l’importanza di un dialogo costante per affrontare insieme le sfide legate alla sicurezza pubblica. Da parte sua, il nuovoha garantito il massimo impegno a tutelalegalitàintera comunità.