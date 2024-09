Formazioni ufficiali Barcellona-Getafe Liga 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ledi, partita valida per la settima giornata della. Sei vittorie in altrettante partite e un primo posto ampiamente meritato per la squadra di Hansi Flick, che sta dominando il campionato e vuole continuare a farlo. Non presenta grandi insidie l’impegno casalingo contro il, ma i catalani non possono prendere l’impegno sottogamba, specialmente per via dei tanti infortunati che impediscono dunque al tecnico tedesco di poter fare affidamento su una rosa profonda. Ecco le scelte dei due allenatori.: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí, Iñigo, Balde; Eric, Casadó; Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha; Lewandowski.: David Soria; Iglesias, Djené, Alderete, Berrocal; Carles Pérez, Yellu, Luis Milla, Aleñá, Álex Sola; Uche.