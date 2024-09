Empoli da sballo la favola continua Ekong più Haas | domato il Toro Cavalcata da stropicciarsi gli occhi Ci sarà il derby agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In matematica la proprietà commutativa recita: "cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia". Nessuna definizione potrebbe rappresentare meglio l’attuale. D’Aversa ne cambia ben dieci rispetto alla vittoriosa trasferta di Cari, ‘risparmiando’ dalle rotazioni solo l’inesauribile Henderson, ma nessuno se ne accorge. Alla vigilia del match D’Aversa aveva sottolineato come l’importante era non perdere il proprio dna e da questo punto di vista l’allenatore azzurro è stato senza dubbio accontentato. Anche all’Olimpico Grande Torino l’offre la solita prestazione solida fatta di personalità, coraggio e movimenti codificati. È veramente un piacere vedere giocare gli azzurri, indipendentemente da chi siano gli interpreti dell’ormai collaudato 3-4-2-1.