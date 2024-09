Elena D’Amario dopo Caiazzo arriva un grande progetto

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La relazione trae Massimilianosi è purtroppo improvvisamente interrotta. Tra la ballerina e l’attore la favola d’amore non è poi durata così tanto come avrebbero sperato si loro che gli stessi fan. Eppure, la ballerina ha nuovi progetti su cui buttarsi e alleviare le sue delusioni amorose. Quella trae Massimilianoè stata una relazione in cui molti avevano creduto. D’altronde i due sono sempre apparsi molto affiatati in pubblico, eppure di punto in bianco hanno deciso di chiudere ogni rapporto. Ma per la ballerina c’è un futuro avanti, soprattutto nel mondo dello spettacolo ed è proprio da lì che sta iniziando questo nuovo percorso, nonché nuova fase della sua vita.