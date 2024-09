Eleganza e solidarietà si incontrano nel look della regina mediorientale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oltre a essere un simbolo di bellezza e raffinatezza, Rania di Giordania si distingue da sempre per la sua profonda empatia e impegno nel promuovere cause umanitarie. Negli ultimi giorni ha fatto appello alla comunità internazionale durante un evento a New York, organizzato da Save the Children, evidenziando le sofferenze dei bambini palestinesi a Gaza. Durante il suo discorso, ha denunciato apertamente l’ingiustizia e il dolore che oltre 1,1 milioni di giovanissimi stanno vivendo, sottolineando come «gli adulti del mondo stiano deludendo i bambiniPalestina».