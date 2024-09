Dove vedere in tv Servette-Roma Champions League calcio femminile | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domani, giovedì 26 settembre (ore 19.00), laaffronterà ilnel ritorno del secondo turno di qualificazione didi. Sul rettangolo verde del Stade de Genève a Ginevra, la compagine giallorossa vorrà difendere il 3-1 del match d’andata per garantirsi il pass alla fase a gironi della massima competizione per club continentale. Non è stato un inizio di stagione semplice per le ragazze di Alessandro Spugna, che nelle prime due giornate di campionato hanno ottenuto due pareggi, ovvero nel derby contro la Lazio e nella sfida contro il Sassuolo. Campionesse d’Italia che non sono state così concrete, specialmente nel confronto con le nero-verdi e dovranno invertire la tendenza in vista di quest’incontro.