CdS – Quel video mi ha fatto tenerezza…

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 2024-09-25 21:25:56 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Antonio Caliendo, agente del compianto Totò Schillaci, ha parlato del mercato del Napoli: “È stato limitato dalla cessione di Osimhen, che non ha fruttato ciò che si era inventariato. Però, mi sembra che a Napoli stia procedendo tutto bene dietro la regia di un grande Antonio Conte e la sua mano si vede nella sostanza”. Osimhen, la stoccata di Caliendo Caliendo ha aggiunto: “Se devo essere franco la prima volta che ho visto giocare Osimhen nel Napoli dissi al mio amico che sarebbe arrivato a costare 200 milioni. In questo momento, grazie alla regia di chi si è occupato di tutta la sua gestione, la sua operazione è stata deludente andando in un mercato come se fosse una scarpa di scarto. Invece, doveva essere l’uomo principe del mercato mondiale e non è stato amministrato nel giusto modo.