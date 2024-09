Catania-Audace Cerignola | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilritorna nuovamente in campo nel primo dei due impegni casalinghi previsti dal calendario. Nella gara valida per la sesta giornata del girone di andata i rossazzurri ricevono l’allo stadio ‘Massimino’ questa sera alle ore 20.45. Le(3-4-2-1): Adamonis; Castellini, Di Gennaro, Quaini; Guglielmotti, Sturaro, Verna, Anastasio; Lunetta, Carpani (Luperini); Inglese (Montalto). A disp.: Butano, Torrisi, Celli, Gega, Ciniero, Raimo, Forti, Allegra, Luperini, Stoppa, Jimenez, D’Andrea, Montalto. All: Toscano(3-5-2): Saracco; Gonnelli, Capomaggio, Visentin; Coccia, Bianchini, Paolucci, Tascone, Russo; Ruggiero, Salvemini. A disp.: Greco, Fares, Velasquez, Tentardini, Romano, Carrozza, Sainz-Maza, Parigini, Faggoli, Lorusso, Iurilli, Gagliano, Di Dio.