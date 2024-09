Cantieri e code infinite Rivoluzione sull’Asse | gli anconetani stanno maledicendo il summit

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il G7 Salute: una vetrina per Ancona, ma rischia di essere anche una maledizione per gli. Sono giorni di totale caos della viabilità e della sosta in alcune zone del capoluogo, almeno quelle interessate dai lavori per rifarsi il trucco in vista dell’evento planetario che il Governo ha voluto si svolgesse ad Ancona. A cascata, tuttavia, le conseguenze, a volte pesantissime,coinvolgendo gran parte del territorio comunale. Dopo anni di abbandono ci voleva il G7 Salute per mettere mano all’Asse Nord-Sud, ma con i lavori urgenti in corso negli ultimi giorni e forse fino a fine mese, entrare e uscire dalla città è un’impresa.e rallentamenti infiniti lungo l’Asse, strade alternative intasate e la pazienza degli automobilisti che sta venendo meno.