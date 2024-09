Campania Libri dal 3 ottobre via alla terza edizione della fiera dell’editoria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ricomincia da tre ilFestival-. Larassegna, che lo scorso anno ha fatto registrare un record di oltre 35mila presenze, è in programma dal 3 al 6al Palazzo Reale di Napoli. Dove, per l’occasione, graziepreziosa collaborazione del direttore Mario Epifani, il pubblico avrà libero accesso a tutto il complesso, compresi gli appartamenti reali. Finanziata interamente dRegione Campania e organizzata dFondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio, la manifestazione è affidata, come avviene fin dsua nascita,cura editoriale del filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi.