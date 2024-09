Borsa | l' Europa fiacca coi timori sulla crescita oro record

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Borse europee in calo in avvio di seduta, con gli investitori che guardano con un po' di preoccupazione ai dati macro deludenti di inizio settimana, che evidenziano i rischi di rallentamento dell'economia globale, mentre resta alta l'attenzioneguerra in Medioriente. Milano cede lo 0,2%, Londra lo 0,3%, Parigi e Francoforte lo 0,6% mentre a New York i future sono negativi. Poco mosso il mercato dei bond, con il rendimento del Btp stabile al 3,47% e lo spread con il Bund fermo a 133 punti base. In assenza di dati macro significativi, le Borse attendono domani le parole dei presidenti di Fed e Bce, Jerome Powell e Christine Lagarde, e i dati su sussidi di disoccupazione e Pil Usa. Non scaldano gli investitori i nuovi stimoli annunciati da Pechino, che invece hanno sostenuto ancora una volta le Borse cinesi.