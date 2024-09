Berlino | Ok al 2035 come data per stop a motori endotermici Ma Urso tira dritto | Chiederemo revisione della scadenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il ministro dello Sviluppo Economico Adolfoconferma che l’Italia chiederà alla Commissione Europea, insieme ad altri paesi, di anticipare ladel regolamento Ue che prevede la fineproduzione di auto con motore a scoppio nel. Tuttavia la linea sembra un po’ meno dura rispetto a quella delle ultime 48 ore, anche perché il supporto tedesco non è così totalesembrava.dice lo stessoin un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles, il ministro tedesco “Robert Habeck intende mantenere ladel” per loaia combustione interna “ma è disponibile a discutere di tutte le condizioni per giungere a quell’appuntamento con un’industria europea competitiva, discutere su quali risorse, anche risorse comuni, eneutralità tecnologicauna delle condizioni fondamentali”. Quindi anche la posizione italiana si ammorbidisce.