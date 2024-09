Autonomia differenziata la Commissione lavora col favore delle tenebre I politici del Sud dormono?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Quando si parla di federalismo fiscale e disi muovono di notte, di nascosto e con ilcome fanno i ladri e truffatori di professione. A iniziare fu Giancarlo Giorgetti che, presidente dellaBicamerale per il Federalismo Fiscale della XVII legislatura, nella seduta del 30 aprile 2015 affermava: “Sicuramente avrete nel vostro sistema la capacità di produrre questo tipo di dati, per cui vi pongo la seguente domanda. Se applicassimo non il 20 per cento, ma il 100 per cento della perequazione e non stabilizzassimo al 45,8 per cento, quale sarebbe l’effetto di una perequazione piena del sistema che abbiamo così faticosamente costruito? I dati probabilmente sarebbero scioccanti, magari ce li fate avere in modo riservato o facciamo una seduta segreta, come avviene inantimafia”.