Assolsero l' ex marito dall' accusa di maltrattamenti e violenza Adesso lei denuncia i giudici 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - La Procura di Venezia indaga sui tre giudici bresciani cheil 17 ottobre 2023 Hasan Md Imrul, originario del Bangladesh,to'ex moglie connazionale S. per maltrattamenti esessuale per il quale in un primo momento era stata chiesta l'assoluzionea Procura perchè "i comportamenti da parte dell'imputato erano frutto dell'impianto culturale di origine e non della sua coscienza e volontà di svilire la coniuge". Affermazioni che avevano sollevato polemiche e anche l'intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio che le aveva definite "inaccettabili". L'imputato venne poi assolto 'perchè il fatto non sussiste' su richiesta del pm che eliminò nella requisitoria il riferimento alla cultura di provenienza.