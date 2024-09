Anticipazioni Un posto al sole | il segreto di Suor Maura

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Unalsi tingerà sempre più di giallo nel corso dei prossimi episodi. Ledella soap opera partenopea sottolineano, infatti, chee Lara saranno sempre più al centro della scena e la religiosa, in particolare, sembrerà nascondere un. Ricordiamo che, di recente, Roberto Ferri, deciso a riottenere a tutti i costi la custodia del piccolo Tommaso, ha pianificato una strategia per convincere la Martinelli a ritrattare la sua testimonianza in tribunale per screditare Ida e compromettere la sua posizione. L'imprenditore, così, si è presentato a casa di Lara e ha finto di essere ancora innamorato di lei e di voler riprendere la loro relazione. I due hanno trascorso dei momenti di passione e Roberto, in questo modo, è riuscito a convincere la sua ex compagna a rovinare la Kovalenko.