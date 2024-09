Affari Tuoi la festa di Lucrezia e Marco finisce male | il gesto sul lato b che scatena i social

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Adè la serata die di. I due concorrenti arrivano dalla Liguria e hanno un obiettivo chiaro, portarsi a casa un bottino di pregio giocandosi il tutto per tutto fino alla fine. E così vengono rifiutate diverse offerte da parte del dottore fino alla fine. Stracciati assegni da 40.000 euro ma anche da 30.000. I due si tengono il pacco pescato all'inizio per poco per poi scambiarlo con il numero 9 posando sul bancone il numero 16. E proprio sul 16 la mossa è stata perfetta: infatti in quel pacco c'era solo un euro. Alla fine del gioco però arriva il grande colpo di scena. Da unun pacco blu e dall'altro un pacco rosso.resistono alle tentazioni e mantengono il punto: non mollano il pacco numero 9. E così alla fine della puntata si portano a casa ben 50.000 euro.