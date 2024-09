A febbraio si tornerà a caccia con Monster Hunter Wilds

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Capcom ha presentato l’ultimo trailer dell’attesissimo GDR d’azionedurante lo State of Play di PlayStation. Il trailer ha annunciato il lancio diprevisto per il 282025 per PlayStation5, Xbox Series XS e PC, oltre a rivelare una quantità titanica di informazioni sul mostro di punta del titolo, su altri temibili nuovi mostri e sulla zona della Foresta Cremisi. I preordini della Standard Edition, della Deluxe Edition e della Premium Deluxe Edition includeranno l’armatura a strati “Set cavaliere Gilda” e il talismano “Amuleto Speranza”. Inoltre, per i preordini effettuati tramite il PlayStation Store sarà disponibile un Mini Art Book digitale. La nostra storia ha inizio Il trailer ha fornito un primo sguardo al mostro di punta al centro della storia di, Arkveld.