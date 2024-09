Un arresto per la tremenda rapina | pugni e paura Subire tale violenza ti cambia nel profondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Torre del Lago, 24 settembre 2024 – “No, non sapevo ancora niente dell’Speriamo però che la giustizia, adesso, faccia il suo corso”. Silvia riprende fiato, sembra tirare un sospiro di sollievo quando la informiamo che la Polizia ha individuato e fermato l’uomo ritenuto responsabile della violentain cui è rimasto gravemente ferito suo fratello Michele, e che ha ridotto in fin di vita l’amico, Massimo, che con lui aveva trascorso un lunedì sulla spiaggia di Marina di Vecchiano. Il percorso di recupero fisico è stato e resta complesso, soprattutto per Massimo, “Ma quello emotivo – racconta Silvia – è altrettanto faticoso. Perché vivere certe esperienze ti, ti annienta dentro. Sarà impossibile, per loro, dimenticare”. È passato più di un mese, ormai, dal 12 agosto.