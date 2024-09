Sulla inutilità del Rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Negli ultimi giorni i media hanno molto valutato ildisul”, unche pone in evidenza la necessità di rafforzare la debole “produttività” dell’Europa, rispetto alla maggiore produttività degli Stati Uniti eCina, indicando, a questo proposito, le misure che l’Unionedovrebbe adottare, per porre le premesse di una futura ripresa. Si tratta, tuttavia, di provvedimenti che appaiono poco idonei per cambiare l’accennata situazione di inferiorità dell’Europa, poiché, essi sono il frutto di una analisi particolareggiata di singoli problemi relativi alla tecnologia, alla decarbonizzazione e alla difesa militare, omettendo di valutare se detta debolezza economica non sia diretta conseguenzastruttura del vigente “sistema economico neoliberista”, che ha sostituito il precedente sistema keynesiano.