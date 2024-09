Sinistre coincidenze | l’ex portavoce di Bersani diventa l’addetto stampa di Francesca Pascale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Da TeleCafone ai talk show politici: dietro il sorprendente presenzialismo tv di, già fidanzata di Berlusconi ed ex compagna della cantante Paola Turci, c’è uno spin doctor insospettabile. Si chiama Stefano Di Traglia e i notisti politici lo conoscono da anni come big della comunicazione del Partito democratico: è stato infatti ildi Pierluigiquando era ministro e ai tempi in cui era segretario del Partito democratico. Da quandoha ingaggiato Di Traglia come spin doctor, gli effetti si sono visti nei palinsesti televisivi.fidanzata di Berlusconi è stata ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo” su La7 e da Serena Bortone, su Radio 2. Proprio alla trasmissione 5 Condotta ha tracciato le coordinate della sua virata politica. Ha raccontato di essersi iscritta all’Anpi e di aver firmato per il referendum contro l’Autonomia differenziata.