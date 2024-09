Sfuma la finale di Champions a Milano | le reazioni e la nuova ipotesi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) E’ arrivato il no della Uefa a San Siro per ospitare ladiLeague del 2027. La Figc sta pensando di mettere in campo l’Roma, con la possibilità di candidare lo stadio Olimpico per ospitare ladella prestigiosadellaLeague. La Uefa ha riaperto il bid di candidatura per tutte le Federazioni e c’è tempo fino a maggio-giugno del 2025 per presentare unacandidatura italiana ma potrebbero arrivare altre pretendenti. Le“La Uefa ufficializza chenon ospiterà ladidel 2027. La motivazione sta nelle mancate garanzie sui lavori di ristrutturazione di San Siro e delle aree limitrofe che l’amministrazione avrebbe dovuto garantire.