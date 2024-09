Scuola Saffi buona la prima per l’extra bus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "Si è confermata pienamente adeguata a far fronte alle problematiche emerse la scorsa settimana la soluzione logistica messa preliminarmente in cantiere come eventuale ’piano B’ e adottata a partire da questa mattina (ieri, ndr) dall’Amministrazione comunale e da Start Romagna per il trasporto scolastico di alunne e alunni dellatemporaneamente trasferiti a San Vito". È questo il primo bilancio del Comune di Santarcangelo dopo l’esordio, ieri per lavolta, del mezzo di trasporto aggiuntivo per gli alunni della, costretti all’esodo verso la ’Ricci’ a seguito dei lavori in corso nellamedia d’origine.