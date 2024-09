Scatta e diffonde foto di due arbitri donne nello spogliatoio condannato

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) Chieti - Un uomo di Pescara è statoper avergrafato di nascosto duee diffuso le immagini in una chat. Un uomo di 39 anni, residente a Pescara, è statoa sei mesi di reclusione, con pena sospesa, dal Tribunale di Chieti per averto e diffuso di nascosto unadi duearbitro all'interno di uno. Il giudice monocratico Luca De Ninis ha emesso la sentenza, stabilendo anche un risarcimento di duemila euro per ciascuna delle due, che si erano costituite parte civile. L'uomo è stato accusato di "divulgazione mediante pubblicazione" dellasu un gruppo WhatsApp, un atto compiuto all'insaputa delle vittime. Il pubblico ministero, Natascia Troiano, aveva chiesto una condanna più severa, di nove mesi. I fatti risalgono al febbraio del 2019, in un campo da calcio abruzzese.