Rugby Bergamo prima squadra sconfitta in amichevole a Rovato | cinque U18 all’esordio in Seniores

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024). Un primo weekend autunnale che ha visto i ragazzi delle molte squadre delprotagonisti su vari campi della provincia bergamasca e non solo. Ladella società orobica è stata di scena domenica (22 settembre) a, in un triangolarecontro la formazione locale e ilLecco, che milita nel campionato nazionale A2. Dopo un primo match combattuto, perso 19-17 contro il, la sfida ai lecchesi è terminata con unaper 21-0. In campo per la formazione diben 7 giocatori Under 23. Torneoanche per la cadetta, la “seconda”creata quest’anno secondo il piano portato avanti dal direttore tecnico Roberto Schipani. A Comun Nuovo, sempre domenica 22 settembre, le gare contro Treviglio e Lecco: in entrambi i casi gli orobici sono usciti dal campo vincenti, rispettivamente 19-7 e 24-0.