Rosignano ritrovato il piccolo Lionel | si era allontanato per andare alle giostre

(Di martedì 24 settembre 2024), il bambino di 10 anni che risultava disperso dalla serata di domenica 22 aprile dain provincia di Alessandria, è stato fortunatamentedopo in centro a Casale Monferrato. Il bambino aveva raggiunto il centro zona in bicicletta, sembra perchè desideroso di. Leggi anche: Ilè stato rintracciato dai carabinieri di Occimiano ed è stato portato nella caserma della zona, dove ha riabbracciato la madre che aveva lanciato nel frattempo appelli disperati. La comunità locale si era subito mossa per aiutare le ricerche, che si sono concluse nel migliore dei modi. Si era mobilitato anche il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, diffondendo sui suoi canali social la foto del bambino.