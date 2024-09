Resident Evil | un amatissimo regista si occuperà del reboot cinematografico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) La Sony sta cercando da tempo unpertare la saga horror fantascientifica al cinema e l'ha appena trovato Sony Pictures ha intenzione di ripartire da zero con la sua saga cinematografica diper rilanciare il franchise e riportarlo ai fasti dei suoi primi gloriosi anni e per far sì che ciò accada ha appena trovato ilgiusto per questa missione. La scorsa settimana era stato riportato che Zach Cregger,di Barbarian, era in trattative per dirigere il nuovo film di Signori, il delitto è servito; tuttavia, Cregger ha ora abbandonato il progetto perché a quanto pare sarebbe stato ingaggiato dalla Sony proprio per ildi. Nel giro di 72 ore, mentre