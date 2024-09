Pubblicità ingannevole di Alfonso Signorini | lui si smaschera da solo al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 24 settembre 2024)è stato recentemente al centro di una controversia legata a unadimagrante. Il conduttore del, noto per la sua schiettezza, ha dichiarato durante una diretta del programma di aver preso peso, smentendo in modo clamoroso unadiffusa nello stesso giorno, nella quale affermava di aver perso 5 chili grazie a un prodotto dimagrante. Questo episodio, evidenziato anche da *Striscia la Notizia*, ha sollevato molte domande sui messaggi pubblicitari ingannevoli. Ma cosa c’è realmente dietro questa vicenda? Ecco i dettagli che stanno scatenando le polemiche. Lacontestata adNellaincriminata,era protagonista di una campagna per un prodotto dimagrante, in cui dichiarava di aver perso 5 chili in poco tempo.