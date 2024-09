Progetto Bosconavigli danno da 55 milioni per le casse del Comune di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)– "Ilsubito dalper un valore di monetizzazione non conforme ai criteri di legge" è stato "determinato in € 5.548.244,98". E' il calcolo messo nero su bianco nella consulenza tecnica della Procura diche è tra gli atti depositati agli indagati in uno dei casi finiti nel mirino della magistratura sulla gestione urbanistica in città, ossia quello sul “”, un complesso residenziale che dovrebbe sorgere nello storico quartiere San Cristoforo.06082024Bosco dei Navigli di Boeri Paolo Salmoirago Il professor Alberto Roccella e l'architetto Maurizio Bracchi, nominati dai pm Paolo Filippini e Mauro Clerici, titolari dell'inchiesta appena chiusa, hanno stimato che "l'importo complessivo della monetizzazione sarebbe dovuto ammontare a €7.833.759,44, mentre invece esso è stato determinato in € 2.405.804,69.