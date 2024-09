Periferica 2024 | prima edizione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 24 settembre 2024) Venerdì 27 settembre, a Roma, prende il via ladifestival diretto da Stefano Cioffi, ideato e realizzato con Alessandra Evangelisti., come recita il nome del festival, racconta le storie delle periferie, quelle delle città e quelle del mondo, e lo fa alla Casa del Municipio IV, “Ipazia di Alessandria” (ex Villa Farinacci) a Talenti e alla Biblioteca Vaccheria Nardi al Tiburtino Terzo, due vivaci luoghi di cultura della periferia romana. Il festival offrirà una panoramica delle sonorità del mondo grazie a esibizioni live, concerti e inviti all’ascolto, tutto a ingresso gratuito. Storie di incontri e conoscenze, di ibridazioni culturali, di scoperte, di sorprese, di meraviglie.