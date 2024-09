Perde il controllo dell’auto lungo via Piagge Marine a Sezze e danneggia quelle in sosta | 52enne ricoverato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) E’ un uomo di 52 anni la persona rimasta coinvolta questa mattina in un pauroso incidente stradalevia. Stando ai primi rilievi, avrebbe fatto tutto da solo. All’altezza della casa di riposo, in prossimità di una semi curva, ilavrebbe perso ilfinendo contro altre due vetture che erano regolarmente indalla parte del marciapiede. L’auto guidata dall’uomo procedeva in direzione Campo Santo Vecchio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito anche se la persona coinvolta è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale, a Latina, per controllare la sua situazione di salute nonché per, come da prassi in questi casi, essere sottoposto ad accertamenti riguardanti l’eventuale assunzione di alcool onze psicotrope. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale ed una pattuglia dei carabinieri.