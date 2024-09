Perché gli atenei italiani non spiccano nelle classifiche internazionali? Idee per l' università

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) La situa, la newsletter del direttore Claudio Cerasa che esce ogni sabato alle 8 (per iscriversi bastano pochi secondi e due clic, da qui), come sapete, offre la possibilità, agli studenti universitari, di avere i propri scritti pubblicati. Ci piacerebbe pubblicare le vostre opinioni su quello che sta accadendo in Italia, in Europa e nel mondo. Scrivete 2.000 battute a [email protected] , le migliori saranno pubblicate. Domanda per gli studenti universitari:leitaliane nonche misurano le qualità dei nostri? Leitaliane sono strutturate per gli, quelli che vogliono la gavetta, quelli che preferiscono abbattere i sogni degli altri piuttosto che scoprire i propri, spesse voltepensano di non riuscirci o almeno questo è quello che hanno sempre detto loro.