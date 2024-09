MotoGP i precedenti di Bagnaia a Mandalika Un anno fa la clamorosa rimonta vincente dalla quinta fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Archiviato domenica scorsa il secondo appuntamento consecutivo di Misano (in sostituzione del GP d’India), il Motomondiale fa le valigie e si trasferisce in fretta e furia a Lombok per l’imminente Gran Premio d’Indonesia 2024, primo atto della tournée asiatica di fine stagione (l’epilogo sarà però come di consueto a Valencia). Occhi puntati insul duello per l’iride tra Jorge Martin e Francesco, separati da 24 punti nella generale in favore dello spagnolo del team Pramac. Pecco deve riscattarsi dopo la pesante caduta di Misano 2 e punta al bersaglio grosso sul circuito di, dove si è reso protagonista di vari alti e bassi nelle sue due uniche apparizioni ufficiali in top class.