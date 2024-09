Mogli salvano la vita ai mariti in arresto cardiaco | malori due distinti episodi a lieto fine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Massa Carrara, 24 settembre 2024 – Indurante la notte, salvati dalle rispettive. E' accaduto a due uomini poi ricoverati all'ospedale del Cuore di Monasterio a Massa (Massa Carrara), come riferisce la stessa struttura dando la notizia. Alessandro e Marco, questi i nomi dei due, sono stati salvati a pochi giorni di distanza grazie al pronto intervento delleche, riconosciuto l', hanno praticato le manovre rianimatore imparate grazie a corsi frequentati da entrambe, e chiamato i soccorsi, mettendo in moto il numero di emergenza unico del 112 e la rete territoriale per l'infarto, di cui l'ospedale del Cuore è centro per l'area apuo-versiliese.