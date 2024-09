Milano Beauty Week 2024 | i talk e gli incontri firmati Amica

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 24 settembre 2024) Conto alla rovescia per la, la settimana dedicata alla bellezza che, torna da mercoledì 25 settembre a domenica 29. Dopo laFashion, gli occhi del capoluogo lombardo (e così anche le orecchie e il naso), si rivolgono alle inziative promosse dal progetto culturale firmato Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. Tra gli oltre 100 eventi, tra workshop e installazioni, proiezioni, degustazioni, sperimentazioni nei luoghi dell’arte e della bellezza milanesi, un fitto calendario è dedicato ai. Ecco, quellidalla redazione di. Courtesy Press Office Vero o falso? Miti e leggende del make up Venerdì 27 settembre, dalle 18.