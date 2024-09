Manovra il sottosegretario Freni | Non toccheremo le detrazioni su salute istruzione e lavoro sulle altre agiremo col bisturi – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 24 settembre 2024) «Mi scusi per il ritardo, avrei voluto fare prima ma». È il periodo più intenso dell’anno per il ministero dell’Economia. Ilin quota Lega, Federico, ha accettato comunque di rispondere alle domande sul percorso di avvicinamento alla2025. Dopo la revisione generale delle stime Istat, il Piano strutturale di bilancio è pronto per essere trasmesso alle Camere. È il nuovo strumento introdotto dalla riforma del Patto di stabilità europeo e serve a tracciare la strada da seguire per “aggiustare” i conti pubblici. Seguirà la legge di Bilancio., le nuove regole di bilancio introdotte dall’Europa hanno previsto la compilazione di un Piano strutturale di bilancio.