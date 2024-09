Man in the mirror significato testo e traduzione della canzone di Michael Jackson citata dalla premier Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 24 settembre 2024) Laha detto di aver imparato i primi rudimenti dell’inglese ascoltando. Per la precisione, il professor. Durante la cerimonia di premiazione del Global Citizen Award del think tank Atlantic Council, avvenuta a New York alla presenza di Elon Musk, ha citato unadi Jacko, Man in the, in particolare la strofa che fa: “I’m starting with the man in the, I’m asking him to change his waysInizio con l’uomo allo specchio, gli chiederò di cambiare i suoi modi“. Man in thefaceva parte dell’album del 1987, Bad. Scritta in una sola notte da Siedah Garret e Glen Ballard, il brano è un invito ad abbandonare egoismo e violenza, per vivere in armonia con il prossimo. L’uomo allo specchio è l’uomo comune, colui che pensa di non avere un vero ruolo nel mondo.