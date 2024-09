L’Università stringe un patto col territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "Unire, all’insegna della collaborazione, tutte le realtà che possono contribuire allo sviluppo del Titano principalmente in ambito culturale, sociale, ed economico, coinvolgendo istituzioni e imprese private, associazioni e ordini professionali, rappresentanti dei lavoratori. Ma non solo". Queste le parole che ha utilizzato il rettore deldi San Marino, Corrado Petrocelli, per annunciare la convocazione del ‘Territoriale’, un’assemblea che nel pomeriggio di domani, raccoglierà un’eterogenea lista di invitati a Dogana. Di cui fanno parte interlocutori strategici che arriveranno dalle scuole, l’Istituto musicale, le sigle sindacali, le Giunte di Castello, la Consulta delle associazioni, l’ambasciata d’Italia a San Marino. Poi ancora a Dogana ci saranno docenti, studenti, artigiani, imprenditori, commercianti e operatori turistici e agricoltori.