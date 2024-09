LIVE Musetti-Shang ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | dalle 13 00 la finale per il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladell’ATP 250 ditra Lorenzoe Juncheng. Siamo giunti alla partita della verità per Lorenzo, che si è salvato a una passo dall’eliminazione all’esordio contro O’Connell, che servì per il match prima di soccombere al tie-break decisivo. Il carrarino poi ha avuto sempre meno problemi cammin facendo, lui che ha sconfitto il veterano Mannarino per 6-2 alla partitae il sorprendente qualificato russo Kachmazov in due set. Quest’oggi, illlo si alza. C’è infatti da domare il predestinato cinese classe 2005 Juncheng, ormai da anni militante negli Stati Uniti, che tanto bene promette per il futuro.