L' Air Jordan 1 Low OG Medium Olive di Travis Scott è il primo grande pezzo da collezione della stagione

(Di martedì 24 settembre 2024) Un altro giorno, un altro grail di. Dopo il teaserShark-A-Don di poche settimane fa, l'attesissimax Air1 Low OGè ora ufficiale. Si tratta di una sneaker che era in lavorazione fin dall'inizio dell'anno. E se è esattamente ciò che ci si aspetta dal rapper americano, è proprio per questo che andrà esaurita in pochi secondi.x Air1 Low OGLe ultime Airdi Ben Affleck si vendono oggi a 30 volte il prezzo originaleA Los Angeles, abbiamo ammirato un altro modello GOAT del GOAT del collezionismo di sneaker Come la Reverse Mocha del 2022 e ladel 2023, questa scarpa da ginnastica rappresenta l'ottava versione dell'artista di Utopia di questa leggendaria silhouette Air, con una palette di colori terrosi ideale per l'autunno.