Inzaghi una settimana da cui imparare nella gestione dei cambi

(Di martedì 24 settembre 2024) Dalla scorsa settiimanadeve trarre degli insegnamenti sulla suadelle partite. PIù che il turnover infatti in casa Inter ha pesato ladei. PROBLEMA DI– Si è parlato molto delladel turnover dinell’ultima. Il tecnico per arrivare coi titolari alla sfida col Milan ha operato delle rotazioni mirate col Monza e col Manchester City. Pochi, su giocatori chiave che non vivono proprio il loro miglior momento. Un falso problema, perché l’Inter ha la struttura e gli uomini per sopperire aamenti simili. Come dimostrato proprio in Champions League. La questione da affrontare sulladel gruppo è invece un’altra. E cioè ladeidel tecnico. Che rappresenta un discorso a parte.